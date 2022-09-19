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В Туле построят хирургический комплекс для городской больницы имени Ваныкина

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В Туле построят хирургический комплекс для городской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Ваныкина. Он будет возведён в рамках региональной программы «Строительство объектов капитального строительства на 2024—2026 годы».
В Туле построят хирургический комплекс для городской больницы имени Ваныкина
  • РИА Новости

Об этом сообщает Тульская служба новостей.

Соответствующий документ подписал первый заместитель губернатора, председатель правительства региона Валерий Шерин.

Параллельно будет строиться новое поликлиническое отделение для взрослых.

Также стало известно, что почти 50 легковых автомобилей закупили для больниц Крыма в рамках нацпроекта «Здравоохранение», передаёт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Завершена поставка 49 единиц транспорта в 19 медицинских организаций Республики Крым, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Новые машины Lada Granta были распределены по районным больницам с учётом состояния их автопарков и потребностей», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в больницы Подмосковья поступило реабилитационное оборудование на 85 млн рублей с начала года.

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