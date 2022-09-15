В больницы Подмосковья поступило реабилитационное оборудование на 85 млн рублей с начала года

В больницы Московской области поступило реабилитационное оборудование на 85 млн рублей с начала 2022 года.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Реабилитация играет ключевую роль в восстановлении пациента после перенесённого заболевания. Она позволяет значительно снизить риск развития острых осложнений и патологических состояний», — заявила первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова.

Медтехника поступила в больницы в Химках, Балашихе, Дмитрове, Щёлкове и других городских округах.

Ранее НСН сообщала, что на базе кадрового центра Департамента здравоохранения Москвы прошли обучение около 3 тыс. сотрудников поликлиник, в которых завершается капремонт по новому городскому стандарту.