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В больницы Подмосковья поступило реабилитационное оборудование на 85 млн рублей с начала года

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В больницы Московской области поступило реабилитационное оборудование на 85 млн рублей с начала 2022 года.
В больницы Подмосковья поступило реабилитационное оборудование на 85 млн рублей с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Реабилитация играет ключевую роль в восстановлении пациента после перенесённого заболевания. Она позволяет значительно снизить риск развития острых осложнений и патологических состояний», — заявила первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова.

Медтехника поступила в больницы в Химках, Балашихе, Дмитрове, Щёлкове и других городских округах.

Ранее НСН сообщала, что на базе кадрового центра Департамента здравоохранения Москвы прошли обучение около 3 тыс. сотрудников поликлиник, в которых завершается капремонт по новому городскому стандарту.

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