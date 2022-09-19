В Подмосковье рассказали о планах по строительству новых поликлиник

В Московской области рассказали о планах по строительству новых поликлиник.

Об этом сообщает телеканал «360».

«По здравоохранению — большая программа. Во многих муниципалитетах — и Королёв, и Мытищи, и Домодедово, и Одинцово — мы строим поликлиники», — заявил губернатор Андрей Воробьёв на заседании правительства региона.

Как отметил Воробьёв, тема первичного звена хорошо знакома всем, и самая большая нагрузка приходится на терапевтов, педиатров, узкопрофильных специалистов.

«Важно все те объекты, которые мы запускаем, укомплектовать профессионалами», — цитирует губернатора интернет-издание «Вести Подмосковья».

Ранее сообщалось, что с начала года в больницы Подмосковья поступило реабилитационное оборудование на 85 млн рублей.