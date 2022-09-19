Шеф-повар Разбоев назвал полезные варианты закусок
- Gettyimages.ru
В беседе с Life.ru он заявил, что один из вариантов — морепродукты, главная польза которых — ненасыщенные жирные кислоты и низкокалорийный белок.
Ещё одним полезным продуктом Разбоев считает сыр — например, в виде салата со свежими помидорами.
Также эксперт советует обратить внимание на овощные палочки с лёгкими заправками.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.