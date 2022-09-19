В Иркутской области зафиксировали 846 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.
С начала пандемии в регионе заболели 335 498 жителей, вылечились 319 670.
Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе прививку от гриппа сделали 2500 пожилых жителей, передаёт megatyumen.ru. Врачи советуют вакцинироваться в начале осени, чтобы иммунная система успела выработать антитела.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.