В Иркутской области зафиксировали 846 случаев COVID-19 за сутки

В Иркутской области зафиксировали 846 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

С начала пандемии в регионе заболели 335 498 жителей, вылечились 319 670.

Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе прививку от гриппа сделали 2500 пожилых жителей, передаёт megatyumen.ru. Врачи советуют вакцинироваться в начале осени, чтобы иммунная система успела выработать антитела.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.