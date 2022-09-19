В Подмосковье прививку от гриппа сделали 537 тысяч человек

В Московской области прививку от гриппа сделали 537 тыс. человек, в том числе почти 140 тыс. детей.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Вакцинация является самым надёжным способом защиты от гриппа и его опасных осложнений. Прививку можно сделать не только в поликлинике, но также в мобильных комплексах, которые выезжают в самые проходимые места — вблизи торговых центров, автовокзалов, железнодорожных станций», — заявила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.

Тем временем в Якутии вакцинировались 29 509 жителей, передаёт mk.ru со ссылкой на республиканский Минздрав. В регион поступило 284 730 доз вакцины против гриппа.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.