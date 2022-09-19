В Татарстане зарегистрировали 989 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 989 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время».

С начала пандемии в регионе заболели 171 486 жителей. Выздоровели 161 655 человек, в том числе 657 за минувшие 24 часа.

Тем временем в Свердловской области за неделю с 12 по 18 сентября выявили 51 224 случая ОРВИ, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

«В структуре заболеваемости 57% составляют дети (при среднемноголетнем показателе 72%). За неделю обследован 31 человек: доминируют риновирусы — 41,9% от числа обследованных», — рассказали в ведомстве.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.