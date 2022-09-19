В Удмуртии выявили 1392 случая COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 1392 случая COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 45 жителей.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В поликлиниках наблюдаются 6787 пациентов, в ковид-центрах — 337 пациентов в состоянии средней тяжести, 35 — в тяжёлом. Выздоровели за минувшие 24 часа 50 человек.

Также стало известно, что в Москве открылись мобильные прививочные пункты, в которых можно сделать прививку от гриппа. Они расположены у станций метро, МЦК и МЖД, а также в ГУМе, передаёт kp.ru со ссылкой на портал мэра и правительства.

Вакцинироваться можно и в поликлиниках.

«В ближайшее время мы откроем онлайн-запись на прививку в поликлиниках — горожане смогут выбрать подходящий слот и сэкономить своё время», — заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.