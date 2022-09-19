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Эндокринолог Нечаева объяснила механизм набора веса при ЗОЖ

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К. м. н., врач-эндокринолог Группы компаний ОМС Ольга Нечаева рассказала, почему человек может набирать лишний вес, даже ведя здоровый образ жизни.
Эндокринолог Нечаева объяснила механизм набора веса при ЗОЖ
  • Gettyimages.ru

«Во-первых, потому что понятие ЗОЖ у всех разное. Во-вторых, потому что конкретный человек даже при условии соблюдения постулатов ЗОЖ может тратить меньше калорий, чем потребляет. При этом он не будет переедать, будет придерживаться умеренной двигательной активности, будет избегать очень калорийных продуктов и так далее. Дело в том, что конкретно для его организма не соблюдается баланс между поступающей и потраченной энергией», — отметила Нечаева в интервью «Известиям».

Она обратила внимание, что с возрастом обмен веществ замедляется и на поддержание базовых потребностей организма тратится меньше энергии.

Ранее врач-терапевт, к. м. н., профессор, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА» Екатерина Кривцова в беседе с URA.RU рассказала, что сон на голодный желудок может привести к воспалению пищевода и апноэ.

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