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Врач Маликова назвала боли в кишечнике одним из возможных следствий сезонной хандры

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Врач-терапевт, гастроэнтеролог «ИНВИТРО-Урал» Софья Маликова рассказала, что осенняя хандра может являться причиной болей и спазмов в кишечнике.
Врач Маликова назвала боли в кишечнике одним из возможных следствий сезонной хандры
  • Gettyimages.ru

«Осенью настроение людей ухудшается в связи с недостатком инсоляции и сокращением светового дня. Все отделы желудочно-кишечного тракта реагируют на отрицательные эмоции пациента в виде спазмов, болей в верхних отделах живота по ходу кишечника. Боли могут быть резкими, вызывать беспокойство, снижать уровень жизни пациента. Длительный спазм приводит в дальнейшем к органическим изменениям, способствует развитию эрозий желудка на фоне рефлюксной болезни или энтероколитам на фоне раздражённого кишечника», — отметила Маликова в разговоре с URA.RU.

Ранее практический психолог, член ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Татьяна Сушкова в беседе с ФАН назвала стадии эмоционального выгорания.

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