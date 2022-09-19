Лор-врач Зайцев назвал насморк в холодное время года нормой

Лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, что появление насморка не обязательно говорит о заболевании.

У насморка может быть много причин, в частности, воспаления в полости носа при ОРВИ или реакция на аллерген при аллергическом рините, отметил специалист в интервью радио Sputnik.

«Бывают ситуации, когда насморк — это не патология, а вариант нормы. В холодное время года слизистая сокращается и выталкивает внутриклеточную жидкость, и в полости носа образуется слизь, которая в данном случае является неким защитным слоем от переохлаждения», — объяснил Зайцев.

Ранее врач-отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко в беседе с URA.RU рассказала, что использование сосудосуживающих средств от насморка со временем может негативно сказаться на сердце и сосудах.