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Лор-врач Зайцев назвал насморк в холодное время года нормой

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Лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, что появление насморка не обязательно говорит о заболевании.
Лор-врач Зайцев назвал насморк в холодное время года нормой
  • Gettyimages.ru

У насморка может быть много причин, в частности, воспаления в полости носа при ОРВИ или реакция на аллерген при аллергическом рините, отметил специалист в интервью радио Sputnik.

«Бывают ситуации, когда насморк — это не патология, а вариант нормы. В холодное время года слизистая сокращается и выталкивает внутриклеточную жидкость, и в полости носа образуется слизь, которая в данном случае является неким защитным слоем от переохлаждения», — объяснил Зайцев.

Ранее врач-отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко в беседе с URA.RU рассказала, что использование сосудосуживающих средств от насморка со временем может негативно сказаться на сердце и сосудах.

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