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В Оренбургской области выявили 477 случаев коронавируса за сутки

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В Оренбургской области выявили 477 случаев коронавируса за последние сутки. Госпитализированы 18 жителей.
В Оренбургской области выявили 477 случаев коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших с начала пандемии достигло 232 147. Выздоровели 223 139 человек, в том числе 427 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Иркутской области зарегистрировали 1098 случаев COVID-19 за сутки, передаёт kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального штаба. С начала пандемии заболели 334 652 жителя.

«737 пациентов, болеющих коронавирусом, проходят лечение в больницах региона. Это на 12 человек больше, чем накануне. При этом в минувшие сутки выздоровели ещё 997 жителей Приангарья», — рассказали в штабе.

Выздоровели в регионе за всё время 319 037 человек.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.

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