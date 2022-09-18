В Томской области зарегистрировали 381 случай COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.
С начала пандемии в регионе заболели 145 716 человек, вылечились 140 193.
Также стало известно, что в Тюменской области выявили более 1,2 тыс. случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт nashgorod.ru со ссылкой на оперштаб. Госпитализированы 13 жителей. Всего в медучреждениях региона развёрнуто 95 коек.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.