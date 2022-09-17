Терапевт Алексеева назвала COVID-19 и грипп одними из основных заболеваний осени

Врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева рассказала об основных заболеваниях осени.

«Топ заболеваний осени сейчас возглавляет коронавирус. И новая подлиния «омикрона», которая уже выявлена в России, — «ниндзя», — заявила она в беседе с URA.RU.

По словам врача, в список также можно включить грипп, бактериальные инфекции, вирусный менингит, ОРЗ и ОРВИ.

Кроме того, отметила Алексеева, осенью могут обостряться хронические заболевания, например язва желудка и псориаз.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН посоветовал проявлять ответственность в вопросе вакцинации от COVID-19 и гриппа.