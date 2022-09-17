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В Тюменской области зарегистрировали 1040 случаев коронавируса за сутки

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В Тюменской области зарегистрировали 1040 случаев коронавируса за последние сутки.
В Тюменской области зарегистрировали 1040 случаев коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 225 728 жителей.

«В регионе развёрнуто 95 коек, свободно 25,3%. Три пациента на ИВЛ. За сутки проведено 6933 лабораторных исследования, всего с начала пандемии — 4 318 888», — заявили в штабе.

Также стало известно, что назальная вакцина от COVID-19 может появиться в Ямало-Ненецком автономном округе в ближайший месяц, передаёт «Ямал 1».

«Мы ждём на Ямале назальную вакцину. Думаю, что в течение ближайшего месяца ожидаем поставку атомайзеров, так называемых назальных насадок, для того чтобы можно было привиться. У нас запрос, конечно, имеется», — заявил главный профилактолог УрФО Сергей Токарев.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.

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