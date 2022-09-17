В Татарстане зарегистрировали 996 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 996 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 100 пациентов.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 169 506 жителей. Выздоровели 160 034 человека, в том числе 1829 за минувшие 24 часа.

Тем временем в Санкт-Петербурге выявили 4152 случая коронавируса за сутки, передают «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Госпитализированы 243 пациента.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.