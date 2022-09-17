В Татарстане зарегистрировали 996 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
С начала пандемии в регионе заболели 169 506 жителей. Выздоровели 160 034 человека, в том числе 1829 за минувшие 24 часа.
Тем временем в Санкт-Петербурге выявили 4152 случая коронавируса за сутки, передают «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Госпитализированы 243 пациента.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.