В НБКИ назвали число выданных россиянам микрозаймов в августе

Общее количество займов, выданных в августе 2022 года микрофинансовыми институтами, составило 2,85 млн. Об этом RT рассказали в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число займов микрофинансовых организаций (МФО) выросло на 5,6%.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, после пяти месяцев постоянного сокращения в мае — августе фиксируется рост выдачи займов.

«Апрельский спад был полностью отыгран, и выдача займов достигла прошлогодних уровней. Аналогичные процессы наблюдаются и с банковскими кредитами, где выдача в мае — августе также показала некоторый рост. Во многом это связано с отложенным спросом со стороны заёмщиков. Кроме того, Банк России продолжает активно снижать ключевую ставку, что удешевляет и кредиты, и займы», — пояснил эксперт.

В свою очередь, средний размер займа МФО в августе составил 11,5 тыс. рублей.

Ранее петербургский депутат Андрей Рябоконь предложил запретить в России рекламу микрофинансовой деятельности.

Он отметил, что нередко россияне не рассчитывают свои финансовые возможности, поддаваясь маркетинговым уловкам со стороны микрофинансовых кредитных организаций.

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору МФО, посоветовав избегать организаций, которые предлагают выдать займы в очень короткие сроки.

В ведомстве указали на необходимость проверки МФО в государственном реестре на сайте Банка России либо в специальном электронном справочнике.

Кроме того, специалисты подчеркнули, что законодательство запрещает оформление микрозаймов под залог жилья.