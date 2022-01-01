Центробанк получил право вводить лимиты на кредиты и займы

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С января ЦБ России получает право на введение прямых лимитов на выдачу банками и микрофинансовыми организациями потребительских кредитов и займов.

Как сообщает РИА Новости, регулятор сможет вводить ограничения на долю высокорискованных потребительских кредитов в новых выдачах. В их число входят кредитки, ссуды наличными или покупка товаров.

Отмечается, что введённые меры не затронут автокредиты, ипотеку, ссуды на образовательные цели с господдержкой и кредиты для инвалидов на приобретение технических средств реабилитации и оплату услуг по реабилитации, которые компенсирует впоследствии государство.

Решение о принятии макропруденциальных лимитов и числовых значений характеристик по микрозаймам будет принимать совет директоров российского регулятора.

Для банков предел будет устанавливаться с учётом долговой нагрузки заёмщика и срока кредита или займа, а в случае с МФО — с учётом категории потребительского займа и его суммы.

Ранее сенаторы одобрили внесение изменений в закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и ст. 9 и 14 закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Согласно документу, ЦБ «наделяется полномочиями по установлению для кредитных и микрофинансовых организаций макропруденциальных лимитов, срока их действия, а для микрофинансовых организаций, осуществляющих профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, — отдельных экономических нормативов».

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