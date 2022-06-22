В Петербурге предложили запретить рекламу микрофинансовой деятельности

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Петербургский депутат Андрей Рябоконь предложил запретить в России рекламу микрофинансовой деятельности.
В Петербурге предложили запретить рекламу микрофинансовой деятельности
  • РИА Новости

«Из-за лёгкой доступности и отсутствия необходимости подтверждать доход микрозаймами пользуются наиболее бедные слои населения. Но именно среди этих заёмщиков больше всего финансово неграмотных людей с нестабильными доходами», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

Как отметил депутат, нередко люди не рассчитывают свои финансовые возможности, поддаваясь маркетинговым уловкам со стороны МФО.

«Нужно исключить эту составляющую. У нас же запрещена реклама сигарет. Те, кто курит, и так могут их купить», — добавил Рябоконь.

Ранее Александр Бородкин, лидер трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие», в беседе с kp.ru дал советы по сбережению средств.

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