В Петербурге предложили запретить рекламу микрофинансовой деятельности

Петербургский депутат Андрей Рябоконь предложил запретить в России рекламу микрофинансовой деятельности.

«Из-за лёгкой доступности и отсутствия необходимости подтверждать доход микрозаймами пользуются наиболее бедные слои населения. Но именно среди этих заёмщиков больше всего финансово неграмотных людей с нестабильными доходами», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

Как отметил депутат, нередко люди не рассчитывают свои финансовые возможности, поддаваясь маркетинговым уловкам со стороны МФО.

«Нужно исключить эту составляющую. У нас же запрещена реклама сигарет. Те, кто курит, и так могут их купить», — добавил Рябоконь.

Ранее Александр Бородкин, лидер трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие», в беседе с kp.ru дал советы по сбережению средств.