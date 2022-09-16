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Сомнолог Колесниченко рассказала о взаимосвязи между храпом и мужской потенцией

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Врач-психотерапевт, сомнолог Елена Колесниченко рассказала, что осложнённый храп в большинстве случаев вызывает нарушение потенции у мужчин.
Сомнолог Колесниченко рассказала о взаимосвязи между храпом и мужской потенцией
  • Gettyimages.ru
  • © Tetra Images

Сам храп не является заболеванием, однако серьёзной проблемой становится так называемый осложнённый храп — апноэ сна, уточнила специалист в разговоре с Общественной службой новостей.

«У подавляющего большинства мужчин, страдающих апноэ сна, выявляются проблемы с потенцией. Это объясняется тем, что остановки дыхания во сне, характерные для апноэ, нарушают структуру сна, что негативно сказывается на выработке тестостерона. Из-за остановок дыхания организм испытывает кислородное голодание, ухудшается кровоснабжение всех органов, в том числе и половых», — пояснила сомнолог.

Ранее врач-отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко в беседе с URA.RU рассказала, что использование сосудосуживающих средств от насморка со временем может негативно сказаться на сердце и сосудах.

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