Сомнолог Колесниченко рассказала о взаимосвязи между храпом и мужской потенцией
- Gettyimages.ru
- © Tetra Images
Сам храп не является заболеванием, однако серьёзной проблемой становится так называемый осложнённый храп — апноэ сна, уточнила специалист в разговоре с Общественной службой новостей.
«У подавляющего большинства мужчин, страдающих апноэ сна, выявляются проблемы с потенцией. Это объясняется тем, что остановки дыхания во сне, характерные для апноэ, нарушают структуру сна, что негативно сказывается на выработке тестостерона. Из-за остановок дыхания организм испытывает кислородное голодание, ухудшается кровоснабжение всех органов, в том числе и половых», — пояснила сомнолог.
Ранее врач-отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко в беседе с URA.RU рассказала, что использование сосудосуживающих средств от насморка со временем может негативно сказаться на сердце и сосудах.