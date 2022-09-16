Пульмонолог Гамбарян рассказала, что курение электронных сигарет может вызвать онкологию

Врач-пульмонолог, к. м. н. Маринэ Гамбарян, руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, рассказала, что курение электронных сигарет может привести к развитию сердечно-сосудистых и других опасных заболеваний.

Из-за содержания в электронных сигаретах большого количества токсичного синтетического никотина, их курение наносит вред сердечно-сосудистой системе, лёгким, а также является стимулятором появления опухолей, отметила врач в разговоре с URA.RU.

«Ещё электронные сигареты содержат ароматизаторы, и они тоже очень вредны для лёгких. Стабилизаторы пара вызывают атипичные пневмонии. В США даже была целая эпидемия. Люди, средний возраст 20 лет, попадали в отделения интенсивной терапии, умирали», — объяснила Гамбарян.

В свою очередь, через кальяны могут переноситься инфекционные заболевания, добавила пульмонолог.

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