Остеопат Евдокимов назвал инсульт в числе долгосрочных последствий сотрясения мозга

Врач-остеопат Сергей Евдокимов рассказал, что сотрясение мозга может привести к нарушению его питания и, как следствие, ухудшению памяти, депрессии и другим долгосрочным последствиям.

При травмировании головы повреждаются не только структуры мозга, происходит смещение костей черепа относительно друг друга. В долгосрочной перспективе это может привести к стойкому нарушению кровотока и питания головного мозга, отметил специалист в разговоре с URA.RU.

«Спустя месяцы у пациента могут развиться повышенная утомляемость, ухудшение памяти, хронические головные боли, ухудшение слуха и зрения, нарушение сна, депрессивные состояния и чувство тревоги. Из серьёзных осложнений можно выделить повышение риска инсульта, развитие эпилептических припадков, развитие старческого слабоумия и манифестации психических заболеваний», — подчеркнул Евдокимов.

Ранее профессор-невролог, директор Научно-практического психоневрологического центра имени З.П. Соловьева, член-корреспондент РАН Алла Гехт в беседе с НСН перечислила факторы, негативно влияющие на работу человеческого мозга.