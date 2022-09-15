военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Иркутской области зарегистрировали 1079 случаев коронавируса за сутки

Короткая ссылка
В Иркутской области зарегистрировали 1079 случаев коронавирусной инфекции за последние сутки.
В Иркутской области зарегистрировали 1079 случаев коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 331 393.

«В больницы госпитализированы 796 заражённых, это на девять пациентов меньше, чем накануне. При этом за сутки полностью выздоровели 853 человека», — заявили в штабе.

Вылечились за всё время 315 819 жителей области.

Тем временем замминистра здравоохранения Ставропольского края Ольга Листовая рассказала, что у большинства жителей региона, заболевших коронавирусной инфекцией, болезнь протекает в лёгкой и средней форме, передаёт «СвоёТВ».

«В поликлиниках города Ставрополя, в Кавказских Минеральных Водах продлили работу кабинетов неотложной помощи, увеличили время работы врачей до 18:00 мск, увеличили время работы врачей в выходные дни до 16:00 мск», — сообщила Листовая.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить