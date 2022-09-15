В Иркутской области зарегистрировали 1079 случаев коронавируса за сутки

В Иркутской области зарегистрировали 1079 случаев коронавирусной инфекции за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 331 393.

«В больницы госпитализированы 796 заражённых, это на девять пациентов меньше, чем накануне. При этом за сутки полностью выздоровели 853 человека», — заявили в штабе.

Вылечились за всё время 315 819 жителей области.

Тем временем замминистра здравоохранения Ставропольского края Ольга Листовая рассказала, что у большинства жителей региона, заболевших коронавирусной инфекцией, болезнь протекает в лёгкой и средней форме, передаёт «СвоёТВ».

«В поликлиниках города Ставрополя, в Кавказских Минеральных Водах продлили работу кабинетов неотложной помощи, увеличили время работы врачей до 18:00 мск, увеличили время работы врачей в выходные дни до 16:00 мск», — сообщила Листовая.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.