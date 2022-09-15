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В Удмуртии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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В Удмуртии большинство пациентов переносят COVID-19 в лёгкой форме, заявили в пресс-службе регионального Минздрава.
В Удмуртии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

«95 — 96% заболевших переносят болезнь в лёгкой или бессимптомной форме, и только 4 — 5% нуждаются в госпитализации, из них 0,1% пациентов переносят заболевание тяжело», — заявили в ведомстве.

В настоящее время в республике работает шесть ковид-центров, в которых развёрнуто 560 коек.

Тем временем за две недели сентября ревакцинацию от коронавируса прошли более 13 тыс. жителей Удмуртии, передаёт izhlife.ru. Ежедневно процедуру проходят от 800 до 1000 человек.

В общей сложности повторную прививку сделал 225 381 человек.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.

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