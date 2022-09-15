В Оренбургской области выявили 457 случаев COVID-19 за сутки

В Оренбургской области выявили 457 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 230 723. Выздоровел 221 871 житель, в том числе 403 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Приморском крае прививку от коронавируса сделали 10 723 человека за три дня. За весь период вакцинировались почти 1,2 млн жителей, передаёт vostokmedia.com со ссылкой на региональный Минздрав.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.