Более 100 церемоний чествования семейной жизни провели с начала года в Москве

Для супружеских пар, проживших в браке юбилейное количество лет, отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания проводят торжественные церемонии чествования семейной жизни. С начала 2022 года в Москве было проведено более 100 таких церемоний. Об этом RT рассказали в пресс-службе Управления ЗАГС столицы.

Как отметили специалисты, в 2019 году в Москве провели около 400 таких церемоний, более 60% составляли «золотые» юбиляры, то есть пары, которые прожили в браке 50 лет.

При этом, как сообщили RT в пресс-службе, в период пандемии число таких мероприятий сократилось.

В учреждении добавили, что подобные торжества проводятся бесплатно, нужны только паспорта обоих супругов и свидетельство о заключении брака.

«Церемония чествования юбиляров состоит из элементов торжественного бракосочетания и напоминает день свадьбы. Супруги могут пригласить на праздник родных и близких», — заявили в Управлении ЗАГС Москвы.

При этом там напомнили, что если со дня регистрации брака в ЗАГС супруги прожили вместе 50, 55, 60, 65 или 70 лет, они имеют право на единовременную выплату.

«Чтобы её получить, нужно подать заявление в любой центр госуслуг «Мои документы» по экстерриториальному принципу, то есть без привязки к адресу регистрации в Москве, не ранее чем за месяц до юбилейной даты», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что самыми востребованными ЗАГСами в Москве с начала 2022 года стали Дворец бракосочетания №1, более известный как Грибоедовский, Дворец бракосочетания №4 и Шипиловский отдел ЗАГС.