В Управлении ЗАГС Москвы назвали число поданных заявлений на 31 декабря

Более 20 пар хотят пожениться накануне Нового года в столице. Об этом RT рассказали в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.

«Накануне Нового года хотят пожениться более 20 пар. В двух столичных Дворцах бракосочетания, которые будут открыты накануне Нового года, занято около 40% мест. Мы наблюдаем повышение активности подачи заявлений с приближением к новогодней дате», — заявили RT в пресс-службе.

Как отметили специалисты, всего за последние десять лет в канун Нового года в Москве поженились около 3 тыс. пар.

Но в 2012 и 2017 годах в отделах ЗАГС торжественные церемонии бракосочетания 31 декабря не проводились, пояснили в пресс-службе управления.

При этом сообщается, что самое большое количество пар (более 600) заключило брак накануне Нового года в 2011 году.

Кроме того, популярным годом для заключения брака 31 декабря стал и 2019-й — более 500 пар предпочли пожениться в этот день.

Также, как пояснили в Управлении ЗАГС Москвы, в последнее время красивые даты пользуются большей популярностью среди молодожёнов, чем бракосочетание в канун Нового года.

Лидером по числу поданных заявлений на даты следующего года стало 22.02.2022. Отмечается, что на эту дату подано уже более 300 заявлений, во Дворцах бракосочетания заняты практически все места.

В 2020-м накануне Нового года поженились около 150 пар.

Ранее сообщалось, что самыми популярными именами для новорождённых в 2021 году вновь стали Александр и София (Софья).