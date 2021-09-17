Названы самые популярные имена для новорождённых в Москве
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Там добавили, что такие имена, как Александр, Михаил, Дмитрий, Иван, Даниил и Артём, оставались в топе последние 20 лет, а некоторые становились популярными в определённое время.
Например, как пояснили в пресс-службе, в 2000 году имя Никита было на втором месте по популярности, также мальчиков часто называли Алексей, Андрей и Илья.
Отмечается, что в 2010—2015 годах мода на эти имена постепенно ушла, а в топе оказались Егор и Кирилл.
Кроме того, сообщается, что сейчас распространены такие имена, как Марк (четвёртое место), Лев (седьмое место) и Матвей (девятое место).
Среди классических имён в 2021 году Максим занимает второе место, Михаил — третье, Иван — пятое, Артём — шестое, Даниил — десятое, пояснили в пресс-службе.
В рейтинге имён 2010 года имя Софья (София) было на девятой строчке, а с 2015-го стало самым популярным для девочек.
Среди женских имён в этом году часто встречаются Алиса и Ева.
Также в этом году девочек часто называли Виктория, Полина, Варвара, Александра и Анастасия.
Ранее в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы рассказали RT о количестве поданных заявлений на заключение брака в праздничные даты в этом году.