Названы самые популярные имена для новорождённых в Москве

Самыми популярными именами для новорождённых в 2021 году вновь стали Александр и София (Софья). Об этом RT рассказали в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.

Там добавили, что такие имена, как Александр, Михаил, Дмитрий, Иван, Даниил и Артём, оставались в топе последние 20 лет, а некоторые становились популярными в определённое время.

Например, как пояснили в пресс-службе, в 2000 году имя Никита было на втором месте по популярности, также мальчиков часто называли Алексей, Андрей и Илья.

Отмечается, что в 2010—2015 годах мода на эти имена постепенно ушла, а в топе оказались Егор и Кирилл.

Кроме того, сообщается, что сейчас распространены такие имена, как Марк (четвёртое место), Лев (седьмое место) и Матвей (девятое место).

Среди классических имён в 2021 году Максим занимает второе место, Михаил — третье, Иван — пятое, Артём — шестое, Даниил — десятое, пояснили в пресс-службе.

В рейтинге имён 2010 года имя Софья (София) было на девятой строчке, а с 2015-го стало самым популярным для девочек.

Среди женских имён в этом году часто встречаются Алиса и Ева.

Также в этом году девочек часто называли Виктория, Полина, Варвара, Александра и Анастасия.

Ранее в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы рассказали RT о количестве поданных заявлений на заключение брака в праздничные даты в этом году.