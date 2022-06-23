Названы самые популярные ЗАГСы Москвы

Самыми востребованными ЗАГСами в Москве с начала 2022 года стали Дворец бракосочетания №1, более известный как Грибоедовский, Дворец бракосочетания №4 и Шипиловский отдел ЗАГС. Об этом RT рассказали в пресс-службе Управления ЗАГС столицы.

Как стало известно RT, в Грибоедовском ЗАГСе в этом году уже поженились более 3,3 тыс. молодожёнов.

Во Дворце бракосочетания №4 — около 2,2 тыс. пар, а в Шипиловском отделе ЗАГС прошло более 1,5 тыс.торжественных церемоний с начала 2022 года, сообщили в пресс-службе.

Кроме того, согласно предоставленной статистике, более 1,4 тыс. пар выбрали Кутузовский отдел ЗАГС.

Также среди москвичей популярен Дворец бракосочетания №3 на улице Юных Ленинцев.

Помимо этого, свадебный сезон в Москве отличается разнообразием выездных локаций, где можно официально пожениться, напомнили в пресс-службе.

Среди наиболее востребованных — ресторан в башне «Око», где в день регистрации брака доступны несколько зон для фотосессии, в том числе смотровая площадка «Выше только любовь» на крыше высотки.

Популярностью пользуется усадьба Н.С. Третьякова, также известная как Библиотека искусств им. А.П. Боголюбова, а ещё молодожёны могут провести церемонию на территории храма Матроны Московской.

Вместе с тем многие москвичи женятся в особняке Спиридонова в самом центре столицы или выбирают проведение бракосочетания с видом на Кремль и Красную площадь — в гостинице «Националь».

Ранее стало известно, что в России за год увеличилось число регистрируемых браков.