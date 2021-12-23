В России за год увеличилось число регистрируемых браков

В России за девять месяцев 2021 года было зарегистрировано почти на 140 тыс. браков больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют имеющиеся в распоряжении RT данные Минюста.

Как отметили в пресс-службе ведомства, за девять месяцев 2021 года было зарегистрировано 721 077 браков, в то время как в 2020 году за этот же период их количество составило 581 320.

В Минюсте также сообщили, что число разводов за девять месяцев текущего года составило 481 176, что на почти на 80 тыс. больше, чем за аналогичный период 2020-го.

Тогда было зафиксировано 401 339 разводов, пояснили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы рассказали RT о количестве поданных заявлений на заключение брака в праздничные даты в этом году.