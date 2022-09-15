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Терапевт Ескова назвала боль в грудной клетке во время тренировок симптомом болезни сердца

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Терапевт Ирина Ескова рассказала, что при физических нагрузках могут давать о себе знать заболевания, о которых человек ранее не подозревал.
Терапевт Ескова назвала боль в грудной клетке во время тренировок симптомом болезни сердца
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Москвой 24» врач отметила, что гипертония, пороки сердца и поражения сердечной мышцы проявляются в виде колющей боли в грудной клетке и под рёбрами, а также головокружении во время спортивных тренировок.

Опасными проявлениями можно считать также одышку и чувство распирания в груди, это может свидетельствовать о болезнях сердца. Так, жгучая или давящая боль, которая отдаёт под лопатку, в плечо, левую руку или нижнюю челюсть, может быть признаком стенокардии.

Также Ескова обратила внимание, что заболевания, связанные с пищеварительной или нервной системой, проблемы с сосудами или повышенное артериальное давление могут проявляться во время интенсивных нагрузок чувством тошноты.

Ранее врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева в беседе с URA.RU посоветовала обследоваться в случае обмороков во взрослом возрасте.

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