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Невролог Хорошев заявил, что потеря обоняния при COVID-19 может влиять на интеллект

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Врач-невролог Павел Хорошев рассказал, что аносмия (потеря обоняния) при COVID-19 негативно сказывается на интеллекте человека.
Невролог Хорошев заявил, что потеря обоняния при COVID-19 может влиять на интеллект
  • Gettyimages.ru

Депривация, то есть лишение какого-то ощущения, всегда приводит к уменьшению когнитивных способностей человека и, как следствие, к снижению интеллекта, объяснил специалист в беседе с URA.RU.

«Этот орган (обоняния. — RT) многие недооценивают… Он имеет генетически запрограммированные десятки млрд различных соединений. И с помощью обонятельности мозга мы можем с 99% вероятностью узнать, будет нам что-то полезно или нет. И когда коронавирус поражает эту часть мозга, это сказывается на общих когнитивных способностях, так как обоняние заставляет постоянно работать не только обонятельную часть мозга, но и другие части. Это как постоянная зарядка, гимнастика», — добавил Хорошев.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН посоветовал проявлять ответственность в вопросе вакцинации от COVID-19 и гриппа.

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