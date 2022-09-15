Невролог Хорошев заявил, что потеря обоняния при COVID-19 может влиять на интеллект
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Депривация, то есть лишение какого-то ощущения, всегда приводит к уменьшению когнитивных способностей человека и, как следствие, к снижению интеллекта, объяснил специалист в беседе с URA.RU.
«Этот орган (обоняния. — RT) многие недооценивают… Он имеет генетически запрограммированные десятки млрд различных соединений. И с помощью обонятельности мозга мы можем с 99% вероятностью узнать, будет нам что-то полезно или нет. И когда коронавирус поражает эту часть мозга, это сказывается на общих когнитивных способностях, так как обоняние заставляет постоянно работать не только обонятельную часть мозга, но и другие части. Это как постоянная зарядка, гимнастика», — добавил Хорошев.
Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН посоветовал проявлять ответственность в вопросе вакцинации от COVID-19 и гриппа.