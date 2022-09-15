Диетолог Арзамасцев предупредил об опасности авитаминоза при переизбытке выпиваемой воды

Диетолог, эндокринолог Евгений Арзамасцев заявил, что употребление большого количества воды может привести к нарушению ритма сердца и авитаминозу.

Если человек не занимается спортом, не живёт в условиях постоянной жары и выпивает больше 4—5 л воды в день, это может привести к выведению минерального состава из организма, предупредил он в разговоре с URA.RU.

«Человека ждут комплексные проблемы, связанные с теми минералами, которые будут выходить. В первую очередь это нарушение сердечного ритма, потому что натрий будет очень сильно выходить из клеток. В дальнейшем будут выходить витамины, что будет приводить к серьёзнейшему авитаминозу», — подчеркнул Арзамасцев.

Ранее диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с Nation News рассказал, как использовать лечебные травы.