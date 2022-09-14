В Оренбургской области зафиксировали 446 случаев COVID-19 за сутки

В Оренбургской области зафиксировали 446 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 230 266 человек. Выздоровели 221 468 жителей, в том числе 421 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Кировской области выявили 169 случаев коронавируса за сутки, передаёт progorod43. Госпитализированы 77 человек.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.