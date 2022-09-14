В Татарстане подтвердили 971 случай COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
С начала пандемии в республике заболели 166 516 жителей. Вылечились 155 620 человек, включая 1038 за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Волгоградской области выявили 779 случаев коронавируса за сутки, передаёт mk.ru. Госпитализированы 129 пациентов, выписаны 1108.
Общее число заболевших в регионе достигло 246 876.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.