В Нижегородской области прививку от гриппа сделали более 80 тысяч человек
- РИА Новости
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Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на заместителя руководителя регионального Роспотребнадзора Наталью Садыкову.
В медучреждениях региона имеется 684 тыс. доз вакцины.
Также стало известно, что с 12 по 18 сентября пункты вакцинации от гриппа и COVID-19 работают в ряде торговых центров и дворцов спорта Калининграда, а также в медпункте вокзала РЖД «Калининград — Южный», передаёт «Янтарный край» со ссылкой на региональный Минздрав.
Кроме того, вакцинация от гриппа проводится на площадках перед ТЦ и в городских парках.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.