В Нижегородской области прививку от гриппа сделали более 80 тысяч человек

В Нижегородской области прививку от гриппа сделали к настоящему времени более 80 тыс. человек, или 2,5% от плана.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на заместителя руководителя регионального Роспотребнадзора Наталью Садыкову.

В медучреждениях региона имеется 684 тыс. доз вакцины.

Также стало известно, что с 12 по 18 сентября пункты вакцинации от гриппа и COVID-19 работают в ряде торговых центров и дворцов спорта Калининграда, а также в медпункте вокзала РЖД «Калининград — Южный», передаёт «Янтарный край» со ссылкой на региональный Минздрав.

Кроме того, вакцинация от гриппа проводится на площадках перед ТЦ и в городских парках.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.