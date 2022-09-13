В Иркутской области зафиксировали 543 случая COVID-19 за сутки

В Иркутской области зафиксировали 543 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

С начала пандемии в регионе заболели 329 136 жителей. В настоящее время на стационарном лечении находятся 839 пациентов.

Также стало известно, что в Пермском крае отмечен рост заболеваемости ОРВИ, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

«С 5 по 11 сентября зарегистрирован 22 901 случай ОРВИ, что на 36,5% больше, чем на предыдущей неделе. Рост заболеваемости связан с формированием новых коллективов. Большинство заболевших — взрослые, они составляют 54,9% от общего количества заразившихся», — рассказали в ведомстве.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.