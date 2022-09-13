военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Кировской области зарегистрировали 168 случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Кировской области зарегистрировали 168 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Кировской области зарегистрировали 168 случаев COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на сайт регионального управления Роспотребнадзора.

Госпитализированы 17 пациентов, выписаны 54.

Общее число заболевших в регионе достигло 157 196.

Тем временем в Ульяновской области с 13 сентября вводят масочный режим в общественном транспорте, аптеках и учреждениях соцзащиты, передаёт mosaica.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Соответствующий приказ подписал губернатор Алексей Русских.

Решение о введении таких мер принято с учётом санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций по профилактике COVID-19.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить