В Кировской области зарегистрировали 168 случаев COVID-19 за сутки

В Кировской области зарегистрировали 168 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на сайт регионального управления Роспотребнадзора.

Госпитализированы 17 пациентов, выписаны 54.

Общее число заболевших в регионе достигло 157 196.

Тем временем в Ульяновской области с 13 сентября вводят масочный режим в общественном транспорте, аптеках и учреждениях соцзащиты, передаёт mosaica.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Соответствующий приказ подписал губернатор Алексей Русских.

Решение о введении таких мер принято с учётом санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций по профилактике COVID-19.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.