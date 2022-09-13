Эндокринолог Берковская назвала повышенный кальций в крови признаком опасного заболевания
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Среди проблем с эндокринной системой это заболевание занимает третье место после сахарного диабета и заболеваний щитовидной железы, рассказала врач в разговоре с «Москвой 24».
«Женщины страдают от гиперпаратиреоза в три раза чаще мужчин. Также в зоне риска люди старше 50 лет. Хотя развиться патология может в любом возрасте», — отметила Берковская.
По словам эндокринолога, заболевание приводит к вымыванию кальция из костей, а также отложению его во внутренних органах. Поэтому в крови, сосудах, почках этого вещества становится много, в костях же, наоборот, мало.
Ранее врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева в беседе с URA.RU посоветовала обследоваться в случае обмороков во взрослом возрасте.