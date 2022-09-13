Нарколог Казанцев высказался в пользу поднятия возрастных ограничений при продаже алкоголя
- Gettyimages.ru
- © GoodLifeStudio
«Моё мнение, что да, необходимо, но я всё-таки считаю, что это не решение проблем. Всё равно запретный плод сладок, то есть нужно решать другими способами, необходима социальная реклама о последствиях алкоголизма, больше бесплатных секций, кружков», — заявил специалист.
Вместе с тем он предупредил, что раннее употребление алкоголя влияет на работу мозга и, как следствие, отражается на уровне интеллекта и продолжительности жизни.
Ранее председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) Павел Шапкин в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с торговлей крепким алкоголем.