военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Нарколог Казанцев высказался в пользу поднятия возрастных ограничений при продаже алкоголя

Короткая ссылка
Психиатр-нарколог Алексей Казанцев в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил мнение насчёт того, стоит ли в России поднять возрастную планку при продаже алкогольных напитков с 18 лет до 21 года.
Нарколог Казанцев высказался в пользу поднятия возрастных ограничений при продаже алкоголя
  • Gettyimages.ru
  • © GoodLifeStudio

«Моё мнение, что да, необходимо, но я всё-таки считаю, что это не решение проблем. Всё равно запретный плод сладок, то есть нужно решать другими способами, необходима социальная реклама о последствиях алкоголизма, больше бесплатных секций, кружков», — заявил специалист.

Вместе с тем он предупредил, что раннее употребление алкоголя влияет на работу мозга и, как следствие, отражается на уровне интеллекта и продолжительности жизни.

Ранее председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) Павел Шапкин в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с торговлей крепким алкоголем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить