Нарколог Казанцев высказался в пользу поднятия возрастных ограничений при продаже алкоголя

Психиатр-нарколог Алексей Казанцев в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил мнение насчёт того, стоит ли в России поднять возрастную планку при продаже алкогольных напитков с 18 лет до 21 года.

«Моё мнение, что да, необходимо, но я всё-таки считаю, что это не решение проблем. Всё равно запретный плод сладок, то есть нужно решать другими способами, необходима социальная реклама о последствиях алкоголизма, больше бесплатных секций, кружков», — заявил специалист.

Вместе с тем он предупредил, что раннее употребление алкоголя влияет на работу мозга и, как следствие, отражается на уровне интеллекта и продолжительности жизни.

Ранее председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) Павел Шапкин в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с торговлей крепким алкоголем.