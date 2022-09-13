Депутат Нилов поддержал идею введения льгот на проезд по платным трассам в праздники

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал предложение ввести 50%-ную скидку на проезд по платным трассам в новогодние праздники.

Депутат отметил, что полностью поддерживает данную инициативу.

По его словам, необходимо развивать эту мысль дальше.

«Надо вести 100%-ную скидку для отдельных категорий граждан. Например, для автомобилей, которые перевозят инвалидов или управляются инвалидами, для ветеранов боевых действий, для малообеспеченных семей. Вот для этих категорий необходимо сделать бесплатный проезд. И не только в новогодние праздники», — заключил собеседник RT.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести 50%-ную скидку на проезд по платным трассам в новогодние праздники.

По его мнению, во время праздников многие граждане могли бы осуществлять поездки по платным трассам, которые с точки зрения обеспечения безопасности в зимний период лучше оборудованы. Однако ввиду высокой стоимости проезда часть граждан предпочитают использовать бесплатные дороги.