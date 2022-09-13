В Госдуме предложили ввести льготу на проезд по платным трассам в новогодние праздники

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести 50%-ную скидку на проезд по платным трассам в новогодние праздники. Копия письма на имя главы Минтранса Виталия Савельева есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что новогодние праздники, которые длятся более недели, граждане активно используют для поездок на личном транспорте к родственникам и для путешествий в другие регионы.

По его мнению, многие из них могли бы осуществлять поездки по платным трассам, которые с точки зрения обеспечения безопасности в зимний период лучше оборудованы. Однако ввиду высокой стоимости проезда часть граждан предпочитают использовать бесплатные дороги, считает парламентарий.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения 50%-ной скидки от установленных тарифов на проезд транспортных средств граждан по платным федеральным трассам в период новогодних праздников», — говорится в обращении.

Ранее в России предложили освободить многодетные семьи от оплаты проезда по платным дорогам.