В Госдуме предложили ввести льготу на проезд по платным трассам в новогодние праздники
- РИА Новости
В обращении законодатель отметил, что новогодние праздники, которые длятся более недели, граждане активно используют для поездок на личном транспорте к родственникам и для путешествий в другие регионы.
По его мнению, многие из них могли бы осуществлять поездки по платным трассам, которые с точки зрения обеспечения безопасности в зимний период лучше оборудованы. Однако ввиду высокой стоимости проезда часть граждан предпочитают использовать бесплатные дороги, считает парламентарий.
«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения 50%-ной скидки от установленных тарифов на проезд транспортных средств граждан по платным федеральным трассам в период новогодних праздников», — говорится в обращении.
Ранее в России предложили освободить многодетные семьи от оплаты проезда по платным дорогам.