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Врач Шишкин посоветовал читать инструкцию перед использованием градусника

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Семейный врач Валентин Шишкин рассказал о частых ошибках при измерении температуры.
Врач Шишкин посоветовал читать инструкцию перед использованием градусника
  • Gettyimages.ru
  • © Team Static

Наиболее частой ошибкой является несоблюдение времени измерения, отметил специалист в разговоре с URA.RU.

«Что касается ртутных градусников... в подмышечной впадине их стоит держать до семи минут, в ротовой полости — до 11 минут. Важно внимательно читать инструкцию. Например, что касается ушных градусников: они высокочувствительные и поэтому очень капризные в плане правильности исполнения измерений. У всех разное строение слуховых проходов, поэтому температура может считываться неверно», — добавил Шишкин.

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