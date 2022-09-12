Гладков: власти продолжат просить жителей Журавлёвки и Нехотеевки временно покинуть дома

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков посетил приграничную Журавлёвку, чтобы увидеть ситуацию в селе. По его словам, власти продолжают убеждать людей, которые остаются в Журавлёвке и Нехотеевке, временно покинуть свои дома.

В мае Гладков сообщил, что жители приграничных сёл Журавлёвка и Нехотеевка часто рискуют жизнью из-за работ на приусадебных участках и ухода за домашними животными.

«Сегодня выехал в Журавлёвку, чтобы лично убедиться, какова ситуация на границе... Продолжаем убеждать людей, которые остаются ещё в Журавлёвке и Нехотеевке, временно покинуть свои дома. И будем это делать до тех пор, пока не убедим», — написал он в Telegram.

В ближайшее время власти начнут завозить строительные материалы, чтобы приступить к закрытию контуров разрушенных домовладений и начать подключение тепловых пунктов, добавил Гладков.

«Все службы находятся на своих местах: глава, ДНД, правоохранительные органы и пограничники. Все чётко выполняют свою работу. За что им отдельное спасибо», — подчеркнул губернатор.

Как ранее заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате обстрела Логачевки погибла гражданка Украины, ещё четыре человека доставлены в больницу с ранениями средней степени тяжести. Следственный комитет России установит причастных к обстрелу Логачевки.