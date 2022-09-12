Следственный комитет установит причастных к обстрелу Логачевки в Белгородской области

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела территории Белгородской области.

Как сообщалось ранее, при обстреле Логачевки украинскими националистами погибла гражданка Украины, ещё четыре человека пострадали.

«Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, зафиксировать все следы преступной деятельности и принять меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления», — сообщили в СК.

Как ранее заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате обстрела Логачевки погибла гражданка Украины, ещё четыре человека доставлены в больницу с ранениями средней степени тяжести.