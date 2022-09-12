Следственный комитет установит причастных к обстрелу Логачевки в Белгородской области
- РИА Новости
Как сообщалось ранее, при обстреле Логачевки украинскими националистами погибла гражданка Украины, ещё четыре человека пострадали.
«Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, зафиксировать все следы преступной деятельности и принять меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления», — сообщили в СК.
Как ранее заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате обстрела Логачевки погибла гражданка Украины, ещё четыре человека доставлены в больницу с ранениями средней степени тяжести.