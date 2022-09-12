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Следственный комитет установит причастных к обстрелу Логачевки в Белгородской области

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела территории Белгородской области.
Следственный комитет установит причастных к обстрелу Логачевки в Белгородской области
  • РИА Новости

Как сообщалось ранее, при обстреле Логачевки украинскими националистами погибла гражданка Украины, ещё четыре человека пострадали.

«Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, зафиксировать все следы преступной деятельности и принять меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления», — сообщили в СК.

Как ранее заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате обстрела Логачевки погибла гражданка Украины, ещё четыре человека доставлены в больницу с ранениями средней степени тяжести.

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