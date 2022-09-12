В результате обстрела Логачевки в Белгородской области погибла гражданка Украины

В результате обстрела погранпункта пропуска «Логачевка» в Белгородской области погибла гражданка Украины, ещё четыре человека доставлены в больницу с ранениями средней степени тяжести, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По ситуации в Логачевке. К сожалению, не обошлось без жертв: погибла гражданка Украины 1942 года рождения. Также в Валуйскую ЦРБ доставлены четверо пострадавших с ранениями средней степени тяжести. Трое из них — граждане Украины, один мужчина — житель Логачевки», — написал он в Telegram.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По предварительным данным, в селе есть частичные разрушения хозпостроек и частных домовладений, повреждены автомобили и линия электропередачи.

«Аварийные службы сейчас отключили подачу газа и электричества. Глава городского округа берёт на себя обязательства восстановить всё в максимально короткие сроки», — сказал губернатор.

По словам Гладкова, пограничный пункт был обстрелян со стороны Украины.

Также 12 сентября председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела Вооружёнными силами Украины посёлка Тёткино в Курской области.

В результате обстрела были повреждены восемь домов, хозяйственные постройки и частный автомобиль.