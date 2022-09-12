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Глава СК поручил возбудить дело по факту обстрела ВСУ посёлка Тёткино Курской области

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела Вооружёнными силами Украины посёлка Тёткино в Курской области.
Глава СК поручил возбудить дело по факту обстрела ВСУ посёлка Тёткино Курской области
  • © СК РФ

«Утром 12 сентября 2022 года указанный населённый пункт подвергся артиллерийской атаке со стороны ВСУ. Система оповещения сработала своевременно, пострадавших не имеется», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

По предварительным данным, в результате обстрела повреждены восемь домов, хозяйственные постройки и частный автомобиль.

Также в районе обстрела отсутствует электроснабжение, повреждён газопровод.

2 сентября Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели сотрудников МЧС ДНР в результате обстрелов украинских боевиков.

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