Глава СК поручил возбудить дело по факту обстрела ВСУ посёлка Тёткино Курской области
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«Утром 12 сентября 2022 года указанный населённый пункт подвергся артиллерийской атаке со стороны ВСУ. Система оповещения сработала своевременно, пострадавших не имеется», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
По предварительным данным, в результате обстрела повреждены восемь домов, хозяйственные постройки и частный автомобиль.
Также в районе обстрела отсутствует электроснабжение, повреждён газопровод.
2 сентября Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели сотрудников МЧС ДНР в результате обстрелов украинских боевиков.