Власти запретят въезд в приграничную Журавлёвку Белгородской области
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«Сегодня пострадала ещё одна женщина, мы ругаемся каждый день, блокпост поставили, не пускаем никого и говорим, что рискуете жизнью. Как ещё уберечь жителей? Требование моё — обеспечить полный запрет на посещение этой территории. Угроза жизни — она явная», — сказал Гладков, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что жители приграничных сёл Журавлёвка и Нехотеевка часто рискуют жизнью из-за работ на приусадебных участках и ухода за домашними животными.
Вечером 26 мая Гладков заявил, что весь день продолжается обстрел села Журавлёвка, ранена женщина.