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Диетолог Соломатина посоветовала отказаться от соли при остеопорозе

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Врач-диетолог Елена Соломатина дала рекомендации по питанию при остеопорозе.
Диетолог Соломатина посоветовала отказаться от соли при остеопорозе
  • Gettyimages.ru

В беседе с сайтом «Москва 24» она заявила, что прежде всего нужно отказаться от продуктов и напитков с кофеином.

«Это может быть кофе, это могут быть энергетические напитки, где содержится кофеин. Это горький шоколад, хотя он полезен, но в данном случае объедаться им не стоит, поскольку выводит кальций», — пояснила Соломатина.

При выборе продуктов в магазине она советует внимательно читать их состав. Если в списке есть пальмовое масло, лучше отказаться от покупки, так как оно может негативно влиять на усвоение кальция.

«Ортофосфорная кислота, которая содержится в газировке, также является антагонистом кальция. Как правило, энергетики бывают тоже газированные, там мы получим и кофеин, и ортофосфорную кислоту. Такие напитки необходимо исключать», — добавила эксперт.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.

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