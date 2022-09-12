Эпидемиолог Брико рассказал об усилении циркуляции гриппа на фоне COVID-19

Эпидемиолог, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, академик РАН Николай Брико отметил усиление циркуляции гриппа на фоне изменений свойств коронавируса.

Когда появился коронавирус SARS-CoV-2, он выступил с другими ОРВИ как конкурент за экологическую нишу — место в верхних дыхательных путях. Грипп и коронавирус конкурировали, и грипп «проиграл», утратив активность, объяснил эксперт в разговоре с «Российской газетой».

Однако, по его словам, в настоящее время во многих странах мира наблюдается усиление циркуляции гриппа и других респираторных вирусов.

«Поэтому мы и ожидаем, что сейчас, с наступлением похолодания, ОРВИ и грипп активизируются, и это произойдёт на фоне продолжающейся заболеваемости COVID-19», — отметил эпидемиолог, подчеркнув, что в этом сезоне особенно рекомендована вакцинация против гриппа.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.