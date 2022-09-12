Эпидемиолог Брико рассказал об усилении циркуляции гриппа на фоне COVID-19
- РИА Новости
Когда появился коронавирус SARS-CoV-2, он выступил с другими ОРВИ как конкурент за экологическую нишу — место в верхних дыхательных путях. Грипп и коронавирус конкурировали, и грипп «проиграл», утратив активность, объяснил эксперт в разговоре с «Российской газетой».
Однако, по его словам, в настоящее время во многих странах мира наблюдается усиление циркуляции гриппа и других респираторных вирусов.
«Поэтому мы и ожидаем, что сейчас, с наступлением похолодания, ОРВИ и грипп активизируются, и это произойдёт на фоне продолжающейся заболеваемости COVID-19», — отметил эпидемиолог, подчеркнув, что в этом сезоне особенно рекомендована вакцинация против гриппа.
Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.